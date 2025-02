Am Wochenende, so teilte die Hochschulleitung in einer internen Rundmail mit, habe es einen weiteren Vorfall gegeben, bei dem eine männlich aussehende Person in einer Damentoilette angetroffen wurde. Im selben Gebäude, in dem vor gut einem Monat eine Studentin einen Mann beim hektischen Verlassen einer Damentoilette gefilmt hatte.

Universität zeigte ersten Vorfall bei der Polizei an

Das Gebäude befindet sich auf dem Essener Campus der Universität. Das Video tauchte kurze Zeit später in sozialen Netzwerken auf. Dadurch wurde auch die Unileitung darauf aufmerksam. Der Sicherheitsdienst fand bei der Durchsuchung der betreffenden Toilette eine Videokamera.

Die Univesität zeigte den Vorfall bei der Polizei an, baute einen weiteren Sichtschutz in den betreffenden Toiletten ein und wies das Sicherheitspersonal an, dort besonders aufmerksam zu sein. Erst eine Woche später machte sie den Vorfall allerdings erst öffentlich.