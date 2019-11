Ermittlungen nach Alarm in Hattinger Swingerclub

Nach dem Feuerwehreinsatz in einem Swingerclub am Samstagabend will die Polizei nun alle Partygäste befragen. Das werde einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte eine Sprecherin am Dienstag (05.11.2019).

Die Ursache des Vorfalls ist weiter unklar. Möglicherweise war der Club zu voll, sodass mehrere Besucher durch schlechte Luft kollabierten. Zunächst gab es die Vermutung, Kohlenmonoxid sei ausgetreten.

Möglicherweise Überfüllung im Swingerclub

Die Besucher wurden auf der Straße versorgt.

Ausgelegt sei der Club nur für 199 Menschen, bestätigte die Stadt Hattingen am Montag (04.11.2019). Die Feuerwehr schätzte die Besucherzahl unmittelbar nach dem Einsatz zunächst höher ein.

Die genaue Zahl wird sich aber wohl nicht mehr ermitteln lassen. Der Besitzer des Swingerclubs sagt, die Besucherzahl sei den Verordnungen entsprechend gewesen.

Besitzer wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Ermittlungen sollen auch klären, ob in dem Fall möglicherweise fahrlässige Körperverletzung vorliegt. Zahlreiche Zeugen werden nun befragt.