Die Staatsanwaltschaft Essen hat die Ermittlungen gegen die Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen eingestellt. Das gab sie am Freitag (16.11.2018) bekannt. Es geht um die Filmdokumentation Elternschule. " In dem Film ist nichts zu sehen, was als Straftat zu werten wäre ", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Auch ein unangekündigter Besuch der Bezirksregierung Münster hätte keinen Anlass für Ermittlungen ergeben. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen möglicher Freiheitsentziehung und Gewalt gegen die Kinder ermittelt.

Video starten, abbrechen mit Escape Filmdoku "Elternschule". Das Geheimnis guter Erziehung | Westart | 08.10.2018 | 04:38 Min. | Verfügbar bis 08.10.2019 | WDR