Pfleger unter Mordverdacht: Spur führt auch nach Mülheim

Schwere Vorwürfe werden gegen den 36-jährigen Altenpfleger aus Polen erhoben, der Menschen zuhause gepflegt hat. Er soll in München einen Mann mit einer Überdosis Insulin getötet und beraubt haben. Er sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Doch der polnische Hilfspfleger könnte auch für einen Todesfall in Mülheim an der Ruhr sowie weitere Fälle in Deutschland verantwortlich sein, wie am Mittwoch (07.03.2018) bekannt wurde.