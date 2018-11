Gegen den Geschäftsführer des Klinikums Dortmund, Rudolf Mintrop, wird nach WDR-Informationen wegen Totschlags durch Unterlassen ermittelt. Das Verfahren steht in Zusammenhang mit der wohl größten Mordserie in der Geschichte der Bundesrepublik. Es geht um den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel, dem mindestens 106 Morde an Patienten in Niedersachsen vorgeworfen werden.