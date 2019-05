Eon-Hauptversammlung: Zuversicht beim Innogy-Deal

Geschäftsfelder werden aufgeteilt

Eon und RWE haben einen umfangreichen Austausch von Geschäftsfeldern vereinbart. Während Eon sich ganz auf Energienetze und das Kundengeschäft konzentrieren will, geht die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien von Innogy und Eon an RWE . Dazu wird RWE mit knapp 17 Prozent an Eon beteiligt.

Den RWE betreffenden Teil des Geschäfts haben die EU -Kommission und das Bundeskartellamt bereits ohne Auflagen genehmigt. Die wegen ihrer Braunkohlekraftwerke kritisierte RWE AG könnte dadurch nach eigenen Angaben zum drittgrößten europäischen Erzeuger von Ökostrom werden.

Stand: 14.05.2019, 11:20