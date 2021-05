Antisemitische Demo: Teilnehmer in Gelsenkirchen ermittelt

In Bonn warfen am Dienstag mehrere Menschen Steine auf die Bonner Synagoge und zündeten eine israelische Flagge an. Drei Tage nach dem Angriff hält jetzt ein Bürger symbolisch Wache vor dem Gebäude. Seit dem Morgen sitzt er auf einem Stuhl vor der Synagoge - so lange, bis er von jemandem abgelöst wird. Der Mann sagt, er protestiere damit gegen die Gewalt gegen Juden in Deutschland.

Kundgebung und Stellungnahme nach Vorfällen in Solingen

In Solingen rissen in der Nacht zu Donnerstag Unbekannte die israelische Flagge vor dem Rathaus ab und verbrannten sie. Die Stadt hatte die Flagge als Zeichen gegen Antisemitismus gehisst, um an den Beginn der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel zu erinnern. „ Diese schändliche Tat ändert nichts an unserer Haltung ", erklärt Oberbürgermeister Tim Kurzbach in einer Mitteilung, „ wer glaubt, mit dem Verbrennen einer Fahne unsere Solidarität erschüttern zu können, täuscht sich “.

Unbekannte haben außerdem in einer Unterführung am Solinger Hauptbahnhof „Free Palestine“ an die Wand gesprüht. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Stadt will am Nachmittag mit einer Kundgebung ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen.

Stand: 14.05.2021, 14:05