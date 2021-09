Haft in der Türkei: Bochumer Pizzabäcker hofft auf Entlassung

Die gesamte Familie von Mahmut Güneş in Bochum hofft und bangt. Heute hat es einen Termin zur Haftprüfung gegeben, in dem geprüft werden soll, ob der Gastronom weiterhin im Gefängnis bleiben muss. Ein Ergebnis soll aber erst in den kommenden Tagen feststehen. Ende Juli war Mahmut Güneş bei der Einreise in die Türkei festgenommen worden.

Termin für Prozess steht schon fest

Bei der Anhörung haben die Anwälte von Güneş Einspruch gegen die Inhaftierung seines Mandanten eingelegt. Die Chancen dafür stehen allerdings nicht günstig, da das Gericht bereits einen Termin für den Prozessbeginn für den 12. Oktober festgelegt hat.

Umstrittener Tweet soll Auslöser sein

Die ganze Familie hofft darauf, dass Mahmut Güneş spätestens im Oktober freigelassen wird. Die türkischen Behörden werfen ihm Terrorpropaganda auf Twitter vor. Laut der Anklageschrift gibt es nach WDR-Informationen insgesamt sechs Vorwürfe.

In fünf Fällen soll Güneş Seiten kurdischer Journalisten, die im Exil leben, gelikt oder geteilt haben. Außerdem soll er ein Bild kommentiert haben, das kurdische Kämpferinnen in Syrien zeigt. Nach Angaben der Tochter habe der Familienvater nie Probleme bei der Einreise in die Türkei gehabt. Er sei auch nicht politisch aktiv.