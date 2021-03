Ennepetaler Firma wehrt sich gegen PCB-Kritik

2021 wolle man PCB -frei produzieren - diese Worte, vor einem Jahr von BIW-Chef Ralf Stoffels gesprochen, sorgen nun für Diskussionen in Ennepetal. Denn: Die zuletzt bekannt gewordenen Messungen sahen für die Kreisverwaltung anders aus.

Seit über einem Jahr steht die Firma in der Kritik, weil sie durch das Verwenden von Chlor in der Produktion gesundheitsgefährdende Polychlorierte Biphenyle, kurz PCB , in die Luft stößt. Das Landesumweltamt misst seitdem regelmäßig die Werte rund um BIW.

Angst vor Erkrankung

Anwohner in Ennepetal leben schon länger in Angst, sie könnten zum Beispiel an Krebs erkranken. Für sie waren die zuletzt vom Kreis veröffentlichten Ergebnisse daher ein Schock.

Grünkohl gilt als wichtiger Indikator für PCB-Werte