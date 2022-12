Essener "Fachgeschäft für Stadtwandel" ausgezeichnet

" Angefangen hatte alles mit einer Gruppe junger Menschen, die sich im Stadtteil umgeguckt hat und Nachhaltigkeit hineinbringen wollte. " Das Projekt gibt es seit 2018. Die Idee dafür hatten die "Initiative für Nachhaltigkeit e.V.", der "Runde Tisch Holsterhausen" sowie "Standpunkt e.V. ". Mittlerweile enagieren sich hier 70 Menschen und sie alle überzeugten die Jury des Engagementpreises NRW 2022. Der Preis wird von der Landesregierung und der NRW -Stiftung verliehen und ist mit 5.000 Euro dotiert.

Das Fachgeschäft ist u.a. Second Hand-Laden und Fahrrad-Werkstatt

Auf die Frage, was sie mit dem Preisgeld machen wollen, antwortet Martina Nies: " Das wird noch entschieden und zwar so, wie wir das immer tun: gemeinsam. " Eines stünde aber fest: Es wird in den Laden und in den Stadtteil investiert. " Wir haben auch noch Ideen Richtung Fahrrad-Rikscha. Dass man damit vielleicht Seniorinnen und Senioren beispielsweise zum Markt bringen kann ." Außerdem wolle man die Werkstatt-Ecke umbauen und den Café-Bereich nochmal anders gestalten.

