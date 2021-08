Meilenstein für Emscher: Pumpwerk in Oberhausen eingeweiht

In Oberhausen stieg am Freitag (20.08.2021) die Spannung, denn dort wurde das neue Pumpwerk feierlich in Betrieb genommen. Es gilt als das größte seiner Art für Schmutzwasser in Deutschland und ist prägend für den Umbau der Emscher und ihrer Renatuierung.

Laschet dreht die Kurbeln

Dieses besondere Ereignis hat sich auch NRW's Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet nicht nehmen lassen. Er legte selbst Hand an und bediente symbolisch die großem Pumpen. Er sagt: "Ich kenne kaum ein solch großes Projekt in ganz Deutschland. Mit der Inbetriebnahme des Pumpwerks hier in Oberhausen, wird die Emscher nach 150 Jahren wieder abwasserfrei."

Ein Fluss voller Fäkalien

Einst wurden in die Emscher Fäkalien geleitet - ebenfalls einmalig in Deutschland. Mittlerweile hat die Emschergenossenschaft aber ein modernes Kanalsystem unter die Erde verlagert. Dorthin soll künftig das gesamte Schmutzwasser geleitet werden, damit die Natur die Chance hat, sich ihren Fluss nach und nach zurückzuholen.