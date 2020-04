Volle Einkaufswagen und gelassene Kunden in Bochum

Keine Eile, keine Hektik

Die Stimmung ist entspannt, niemand scheint in Eile zu sein. Das passt zu dem, was der Geschäftsführer mehrerer Supermärkte in Bochum und Essen berichtet. Er hat das Gefühl, dass sich die Menschen an die Situation gewöhnt haben. " Wir beobachten ein harmonisches Miteinander im Markt und eine Wertschätzung der Mitarbeiter. "

Seine Märkte sind bereit für noch anstehende Feiertagseinkäufe: " Ich bin nochmal durch alle Läden gegangen. Die Ostereinkäufe sind gesichert ", so der Supermarktchef einen Tag vor Gründonnerstag. Aufgrund der aktuellen Situation sei es allerdings möglich, dass es stellenweise weniger Auswahl gebe als sonst. Ware werde aber den ganzen Tag über nachgeliefert.

Keine zusätzlichen Oster-Maßnahmen

Zusätzliche Corona-Schutzmaßnahmen haben die Supermärkte mit Blick auf Ostereinkäufe nicht ergriffen. Einige Ketten hatten die Kunden dazu aufgerufen, den Einkauf frühzeitig zu erledigen. In Bochum scheinen viele diesem Rat gefolgt zu sein. Schon Mittwochmittag waren Supermarktparkplätze voll.