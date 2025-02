Der Schock ist so langsam verdaut. Die Spurensicherung noch sichtbar. Ermittler haben Fingerabdrücke am Tatort genommen: einem Schrank in der Kita Bulkersteig in Essen-Überruhr. Die stellvertretende Leiterin Sabine Gabriel ist immer noch entsetzt. " Der Schock hallt noch nach ", sagt sie.

Das ist so fies, dass den Kindern das Geld gestohlen wurde. Sabine Gabriel, stellvertretende Leiterin Kita Bulkersteig

Eine Woche lang hatten die Kinder zusammen mit einem Zirkusteam an einem Projekt gearbeitet und für eine große Vorstellung in Kooperation mit einem nahegelegenen Seinorenheim geprobt. Am 14. Februar, amValentinstag, war die Vorstellung.

Ein voller Erfolg, dann die Ernüchterung

Sabine Gabriel ist seit fast 20 Jahren in der Kita. Sie aktuell stellvertretende Leiterin und hat schon Erfahrung mit Einbrüchen in die Einrichtung.

" Die war ein voller Erfolg gewesen ", sagt Sabine Gabriel. Das Zelt sei voll gewesen. Viel Geld sei zusammengekommen, für einen Ausflug mit den Kindern. Es sollte zum Schloss Beck in Bottrop gehen. Gut eine Woche später dann die Ernüchterung: Das Geld für den Bus und den Ausflug wurde aus einem Schrank gestohlen. " Das ist einfach so schade und es war so ein tolles Projekt, wo wir mit Herzblut dabei waren. Und die Kinder hatten so ein Selbstbewusstsein an dem Tag, das war so unfassbar schön. Und dann dieser Schock, das war schon heftig ", erinnert sich die stellvertretende Leiterin der Kita Bulkersteig.

Beirren lassen will sichSabine Gabriel aber natürlich nicht. Man wolle weiter an Projekten für die Kinder arbeiten. Außerdem gebe es große Hoffnung, den Ausflug nachholen zu können.

Große Unterstützung für bestohlene Kita

Kurz nach dem Einbruch war die Unterstützung für die Kita groß. In den sozialen Medien hatten viele Menschen sich empört und wollten sich für die Einrichtung engagieren. Inzwischen ist klar, die Kita Bulkersteig darf Spenden entgegen nehmen. Großer Trost für Sabine Gabriel und eine Chance.

Der Eingang zur Kita Bulkersteig in Essen-Überruhr.

Seit fast 20 Jahren arbeitet sie in der Kita. In dieser Zeit schon bis zu acht Mal dort eingebrochen worden. Dieser Fall sei aber besonders ärgerlich, denn normalerweise würde nie Geld in der Kita gelagert. Die Polizei ermittelt. Hat allerdings noch keine Hinweise, sagte ein Sprecher dem WDR .

Mehrere Kita-Einbrüche in kurzer Zeit

Der Fall in Essen-Überruhr ist nicht der einzige. In den vergangenen zwei Wochen hat es laut Polizei Essen mehrere Einbrüche in Kitas gegeben. Einer war in der Nacht zu Mittwoch in Heidhausen. Dort wurden Bargeld, ein Tablet und eine Kamera gestohlen. Die unbekannten Täter hatte diverse Türen und Schränke aufgebrochen, der Sachschaden ist groß.

Ob es sich bei den Kita-Einbrüchen in Essen um eine Serie handelt, ermittelt die Polizei jetzt. Dabei würden Zusammenhänge überprüft, zum Beispiel Fingerabdrücke und auf welche Weise die Einbrecher in die Kitas eingestiegen sind, so der Polizeisprecher.

Über dieses Thema berichten wir am 28.02.2025 auch im Radio bei WDR2 und im Fernsehen in der Lokalzeit Ruhr um 19:30 Uhr.