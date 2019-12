Mehrmals haben Diebe in Gotteshäusern über die Weihnachtstage zugelangt. Eingebrochen wurde in die Kirche des polnischen Ordens in Bochum-Wattenscheid, in eine evangelische Kirche in Bochum-Dahlhausen und in eine katholische Kirche in Gelsenkirchen-Horst. In Hamm erbeuteten sie in einem Gemeindezentrum einen Tresor. An einer anderen Kirche scheiterten sie am Fenster.

Messe abgesagt

Wieviel Geld die Diebe insgesamt erbeutet haben, ist nicht bekannt. Aufgefallen sind Einbrüche am zweiten Weihnachtstag. Die geplante Messe in der Kirche des polnischen Ordens musste abgesagt werden.

Ob die beiden Einbrüche in Bochum von den gleichen Tätern begangen wurden, wird noch ermittelt. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen.