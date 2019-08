Offenbar Einbruch bei Aldi-Erbin in Essen

Aldi-Erbin Babette Albrecht wurde offenbar Opfer von Einbrechern. Wie die "Bild" am Samstag (17.08.2019) berichtet, stiegen die Täter am vergangenen Wochenende in das Haus der 60-Jährigen in Essen ein. Dabei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Millionen Euro. Wertvolle Gemälde ließen sie zurück.