Eichenprozessionsspinner: Schulen im Dortmunder Süden geschlossen

An mehreren Schulen im Dortmunder Süden fällt der Unterricht am Montag (08.07.2019) aus. Grund ist ein Befall der Bäume mit der Raupe des Eichenprozessionsspinners.

Betroffen sind die Friedrich-Ebert-Grundschule in Schüren und zwei Schulen in Aplerbeck: die Albrecht-Dürer-Realschule und die Emscherschule. Überall waren die giftigen Raupen entdeckt worden. Die Schulleitungen warten jetzt darauf, dass das Tiefbauamt die Raupen absaugt.

Feuerwehr umgehend informiert

In einem Elternbrief hat die Schulleitung der Friedrich-Ebert-Grundschule die Eltern schon am Freitag (05.07.2019) über den Befall informiert. Auch die Feuerwehr sei demnach sofort alamiert worden.

Hotline nicht erreichbar

Allerdings habe die Schule weder von der Feuerwehr noch von der Stadt Dortmund eine Rückmeldung bekommen, ob und wann die Raupen auf dem Schulgelände abgesaugt werden.

Dacher jetzt die Entscheidung, den Unterricht ausfallen zu lassen. Die extra zum Evangelischen Kirchentag in Dortmund eingerichtete Hotline zum Melden von Raupen-Befall, sei am Wochenende auch nicht besetzt gewesen, so die Schulleitung.

Besonders bitter für die Viertklässler: Ihr Abschlussfest in der Ganztagsbetreuung fällt auch aus.