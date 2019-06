Nachdem bereits am Donnerstag (13.06.201019) eine Schule in Dortmund wegen des Eichenprozessionsspinners kurzfristig schließen musste, fällt am Mittwoch (19.06.2019) jetzt auch am Berufskolleg in Castrop-Rauxel der Unterricht aus.

Fachfirma beseitigt Tiere

Eichen auf dem Schulgelände sind von der giftigen Raupe befallen. Eine Fachfirma zur Beseitigung der Tiere sei bereits beauftragt. Voraussichtlich wird der Unterricht am Montag (24.06.2019) wieder wie gewohnt stattfinden. Der Freitag (21.06.2019) ist am Berufskolleg ein beweglicher Feiertag.

An der Wilhelm Röntgen Realschule in Dortmund waren ebenfalls Bäume auf dem Schulgelände von gefährlichen Eichenprozessionsspinnern befallen. Schüler entdeckten die Raupen am Mittwochmittag und meldeten den Befall.

Schüler entdeckten Raupen

Bei Kontakt mit der Raupe kann es zu Pusteln, Bindehautentzündungen und Atemnot kommen.