Video starten, abbrechen mit Escape Gefährlich: Eichenprozessionsspinner breiten sich aus. Lokalzeit Münsterland. . WDR. Von Elena Burgwedel.

Städte sind vorbereitet

In vielen Städten wie Lünen und Hamm ist man vorbereitet. Marl hat mit Bäume in diesem Jahr erstmalig mit einem Fresshemmer besprüht, um die Verbreitung einzudämmen. Wer Nester in den Bäumen entdeckt, kann sich direkt an die Städte wenden.

In Recklinghausen gibt es beispielsweise eine Melde-App über die man die gefährlichen Raupen anzeigen kann. Wenn das eigene Grundstück befallen ist, sind die Besitzer selbst für die Entfernung der Raupen verantwortlich.