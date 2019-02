Solche Besucher hat die Polizei in Hagen wohl eher selten: Nasrin Mostafa aus Hagen hat am Samstag (16.02.2019) einen dreistelligen Geldbetrag auf der Polizeiwache in der Hagener Innenstadt abgegeben. Das Geld hatte sie in einem Nähkästchen gefunden, eingewickelt in feinste Seide.