Die Polizei in Zwickau hat am Dienstag (30.07.2019) einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, seine getrennt lebende Frau in Dortmund getötet zu haben. Er soll sie am Sonntag (28.07.2018) in Lütgendortmund mit 70 Messerstichen erstochen haben. Danach legte er sie in einen Reisekoffer. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.