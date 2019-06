In Dortmund soll es Verbotszonen für E-Scooter geben. Das hat die Stadt jetzt bestätigt. Im Juli wollen die ersten Verleiher ihre Roller in der Stadt aufstellen.

In der Fußgängerzone muss geschoben werden

Verboten werden soll das E-Scooter-Fahren im Grunde überall da, wo man auch nicht mit dem Fahrrad fahren darf, also zum Beispiel in der Fußgängerzone auf dem Westenhellweg, auf den großen Plätzen in der Innenstadt und in Parks.