Bislang unbekannte Betrüger haben von einem mittelständischen Unternehmen in Hamm durch trickreiche E-Mail-Korrespondenz etwa 240.000 Euro erbeutet. Der Chef war außer Haus.

In der Zwischenzeit wurde eine Angestellte in fünf E-Mails, die augenscheinlich vom Chef kamen, dazu aufgefordert mehrere Geldüberweisungen in fünfstelliger Höhe auf ein Privatkonto in Großbritannien auszuführen. Etwa 240.000 Euro hat das Unternehmen dadurch in den vergangenen Wochen verloren.

Betrüger spionieren die Firmen geschickt aus

Hinter den Betrügern stehen meist gut organisierte Banden. Sie recherchieren Firmeninterna und spionieren die Abwesenheit der Geschäftsführung aus. Das Arbeitsmotto in vielen Unternehmen lautet: „Was der Chef sagt, wird gemacht!“ – genau das machen sich die Betrüger zu Nutze.

Sie geben sich als Geschäftsführer von Firmen aus und fordern die Buchhaltungen meistens per E-Mail oder in seltenen Fällen auch per Briefpost zu Überweisungen ins Ausland auf. Die Fälschungen sind dabei wohl oft nicht zu erkennen.

Extremer Einzelfall

Die Polizei sagt, dass es sich bei dem Betrug des Unternehmen in Hamm um einen extremen Einzelfall handelt, allerdings würde es solche Betrugsversuche laufend geben. Daher sollten Firmen jede E-Mail genau prüfen und sich im Zweifelsfall durch einen Rückruf beim Vorgesetzten absichern.

Können sich Unternehmen vor „ CEO -Fraud“ schützen?

Sicherheitstipps von der Polizei:

Informieren Sie ihre Mitarbeiter über die Betrugsmasche

Machen Sie nicht zu viele Infos über Ihr Unternehmen öffentlich

E-Mails genau auf Absenderadresse und korrekte Schreibweise prüfen

Vor Zahlung durch Rückruf bei der Geschäftsleitung absichern

Jeden Betrugsversuch der Polizei melden

Sollte es zu einer Überweisung bereits gekommen sein, informieren Sie sofort das Geldinstitut und die Polizei

Stand: 16.06.2020, 07:10