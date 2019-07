In der Stadt sollen vom dem kommenden Jahr an Elektroautos gebaut werden. Am neuen Standort in Herne will Tropos Motors Europe elektronisch betriebene Leichtfahrzeuge produzieren.

Die Fahrzeuge sehen aus wie kleine Lastwagen und sind vor allem für kurze Fahrten innerhalb der Stadt gedacht - sie könnten zum Beispiel von Handwerkern oder Kommunen genutzt werden. Schon im Januar 2020 soll die Produktion in Herne losgehen.