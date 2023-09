Als Seniorin verkleidet: Duisburger überlistet Trickbetrüger

Die Betrüger riefen nach Angaben der Polizei am Mittwoch bei der Seniorin an. Mit weinerlicher Stimme gab sich demnach die Person am anderen Ende der Leitung als ihre Tochter aus. Sie habe einen schweren Unfall verursacht und brauche dringend 19.800 Euro für die Kaution. Allerdings: Nicht die 90-Jährige, sondern ihr Sohn nahm den Hörer ab – und er durchschaute die Masche sofort.

Übergabe mit Kapuzenmantel und in gebückter Haltung

Er spielte mit, gab sich als seine Mutter aus und vereinbarte die Übergabe des Geldes an der Wohnung. Dort saßen mittlerweile die gerufenen Polizisten in zivil. Um nicht aufzufallen, verkleidete sich der Sohn der Seniorin.

Abholerin erst 13 Jahre alt

Mit einem Kapuzenmantel und in gebückter Haltung übergab er den Umschlag an der Haustür – natürlich ohne Geld. In diesem Augenblick schlugen die Beamten zu und nahmen die Abholerin fest. Laut Polizei ist sie erst 13 Jahre alt und wurde ins Jugendamt gebracht.

Situation laut Polizei ungefährlich