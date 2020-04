Duisburger Polizei geht gegen Raserszene vor

Die Polizei ist am Abend mit einem Großaufgebot gegen die Raserszene im Duisburger Norden vorgegangen. Seit Wochen gibt es an der berüchtigten B8 wieder vermehrt Anwohnerbeschwerden über Raserei.

Raserszene aus dem gesamten Ruhrgebiet ist vertreten

„Die Motoren heulen bis spät in die Nacht auf, die Reifen quietschen, es ist unerträglich“, sagt Anwohnerin Dilan Karaslan. Sie hofft, dass die Polizei die Lage schnell in den Griff bekommt. Gegen 22 Uhr sind viele getunte Autos aus Gelsenkirchen, Essen, Dortmund und natürlich Duisburg unterwegs. Die meisten halten sich zurück, denn die Polizei ist an allen bekannten Treffpunkten im Einsatz.

Die Straße als Kontaktbörse

Mehrere hundert Autos werden kontrolliert. Immer wieder wird unerlaubtes Tuning oder erhöhte Geschwindigkeit festgestellt. Ein Fahrer wird mit 92 Km/h bei erlaubten 50 gemessen. Ihn erwartet ein Fahrverbot. Keiner hier bezeichnet sich als Raser. Ein junger Mann der nicht namentlich genannt werden will, sagt: „wir wollen nur ein bisschen rumfahren, Mädels kennenlernen. Was soll man denn sonst machen!?“ Die Polizei wertet den Abend als Erfolg und will weiter gegen die Raserszene vorgehen.

Stand: 25.04.2020, 04:43