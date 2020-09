Duisburger soll fünf Jungen sexuell missbraucht haben

Der 48-jährige Mann sei bereits am Freitag festgenommen worden und sitze seitdem in Untersuchungshaft, so die Polizei. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang. Der Duisburger steht im Verdacht, über zehn Jahre hinweg insgesamt fünf Jungen im Alter zwischen sieben und elf Jahren sexualisierte Gewalt angetan zu haben.

Festplatten und USB-Sticks sichergestellt

Bei der Festnahme wurden bei dem Verdächtigen mehrere Festplatten, USB -Sticks, CDs und Handys sichergestellt worden, die nun ausgewertet würden.

Zunächst gebe es keine Hinweise darauf, dass der Verdächtige auch Missbrauchsdarstellungen im Internet getauscht habe. Die Eltern eines Siebenjährigen hatten am Freitag Anzeige gegen den Mann erstattet, weil er sich eine Woche zuvor an ihrem Jungen vergangen haben soll.

Mann arbeitet beim Landessportbund

Bei den Ermittlungen sei neben der Wohnung auch ein Wohnmobil des Verdächtigen im Duisburger Stadtteil Wanheimerort und sein Arbeitsplatz beim Landessportbund durchsucht worden. Der äußerlich unverletzte Siebenjährige befinde sich bei seinen Eltern.

Stand: 02.09.2020, 17:50