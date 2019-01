Der Duisburger Sozialdienstleister Zukunftsorientierte Förderung ( ZOF e.V. ) darf zwei Flüchtlingsheime in Wegberg im Kreis Heinsberg und in Euskirchen nicht weiter betreiben. Die Bezirksregierung Köln hat dem Sozialdienstleister gekündigt.

Bezirksregierung Köln kündigt ZOF gleich zwei Mal

Nach Angaben von ZOF endet das Vertragsverhältnis Ende Januar 2019 für die Unterkunft in Wegberg. Dort sind von der Kündigung nach Angaben des Vereins 90 Mitarbeiter betroffen. Aktuell sind in der Flüchtlingsunterkunft in Wegberg rund 380 Menschen untergebracht, in Euskirchen etwa 120. Wie viele Mitarbeiter in Euskirchen von der Kündigung betroffen sind, ist noch unklar.

Für die Unterkünfte bedeutet das, dass die Bewohner in anderen Einrichtungen untergebracht werden. Eine Neuinbetriebnahme sei für beide Einrichtungen geplant, so die Bezirksregierung Köln.

Ermittlungen wegen Untreue

Der Duisburger Trägerverein ZOF steckt in einer tiefen Krise. Der ehemalige Vereinschef soll laut Staatsanwaltschaft Duisburg rund zwei Millionen Euro Vereinsgelder veruntreut haben. In der Folge wurde ZOF die Gemeinnützigkeit zeitweise aberkannt, was hohe Steuernachforderungen zur Folge hatte.