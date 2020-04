Ein mutmaßlicher Drogendealer ist am späten Samstagabend (11.04.2020) gestoppt worden. Zuvor lieferte er sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd, die vermutlich in Rheinland-Pfalz ihren Ursprung nahm und auf der A40 in Duisburg endete.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz war der Mann zuerst geflohen, konnte aber kurze Zeit später gestellt werden.

Kofferraum voll mit Drogen?

Aus dem Kofferraum des Autos holten Beamte mehrere Müllsäcke, die vermutlich mit Drogen gefüllt waren. An der Verfolgung, die über die A3 erfolgte, sollen auch zwei Hubschrauber beteiligt gewesen sein.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigte, dass sie im Zuge der Ermittlungen gegen mehrere Beschuldigte ein Ermittlungsverfahren führt, unter anderem wegen des " gemeinschaftlichen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge “.

Sechs Männer mit kiloweise Drogen festgenommen

Die Staatsanwaltschaft gibt weiter bekannt, dass sechs Männer bei einer geplanten Aktion – unter anderem im Kreis Neuwied und in der Nähe von Duisburg – am Samstagabend vorläufig festgenommen wurden und am Sonntag dem Haftrichter in Koblenz vorgeführt wurden.

25 Kilogramm Drogen und 20 Kilogramm Streckmittel wurden sichergestellt. Die sechs festgenommenen Männer sind zwischen 28 und 40 Jahre alt, sie alle kommen aus dem Norden von Rheinland Pfalz. Den Männern drohen jetzt mehrjährige Haftstrafen.

Stand: 15.04.2020, 06:39