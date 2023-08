Feuerwehr-Ausbildung: Rettungsübung in 20 Metern Höhe

Ein heißer Sommertag in Duisburg: Die Werkfeuerwehr von Thyssen-Krupp bereitet ihre mutigen Feuerwehrmänner und -frauen auf eine waghalsige Höhenrettungsübung vor. Die Anspannung liegt förmlich in der Luft, als die 21 jungen Retter in ihre Ausrüstung schlüpfen. Keiner weiß genau , was passiert.

Eine Höhenrettung auf 20 Metern Höhe

Nach sechs Monaten intensiver Ausbildung in Duisburg, Essen und Dortmund steht für die Auszubildenden die erste Zwischenprüfung an. Zwölf Monate Ausbildung liegen noch vor ihnen. Alle hier haben technische Berufe erlernt, um sich für die Ausbildung zu qualifizieren. Heute steht eine groß angelegte Übung an.

Julia Heinrichs: Gruppenführerin und auch noch in der Ausbildung

" Der heutige Einsatz ist keine gewöhnliche Übung. Es geht um Leben und Tod - auch wenn es eine Übung ist. Mein Herz klopft vor Anspannung und Vorfreude “, so Julia Heinrichs, Gruppenführerin und auch noch in der Ausbildung. “ In dieser Übung ist es ganz wichtig, dass jeder genau weiß, was seine Aufgaben sind. Es gibt klare Ansagen, die keinen Interpretationsspielraum bieten. ”

Wappnen für den Ernstfall

Leicht aufgeregt stellen sich die Feuerwehranwärter der Herausforderung. Für Yannic Hölter und Sovjen Touahria ist es ein besonderer Moment. " Die Übung ist purer Ernst. Wir müssen für echte Rettungsfälle gewappnet sein. Ich gehe vor ", betont Yannic Hölter, während er sich auf die Rettungsaktion vorbereitet. "Ich gehe vor “, ruft er der vierköpfigen Rettungsgruppe zu.

Höhenrettung durch Yannic Hölter und Sovjen Touahria

Die jungen Retter wissen, dass sie heute auf Herz und Nieren geprüft werden und dass jeder Handgriff zählt. Trotz der Nervosität spiegelt sich Entschlossenheit in ihren Augen wider. Mit 30 Kilo Rettungsgepäck auf dem Rücken geht der Weg zur Rettungsstelle. Er führt über sechs Etagen und rund 120 Stufen. Die Hitze drückt, doch die Anwärter geben nicht auf. " Ein Schritt nach dem anderen ", flüstert Sovjen Touahria, während der Schweiß von seiner Stirn perlt. Jede Stufe ist eine Hürde, die sie gemeinsam überwinden müssen.

Präzision und Geschwindigkeit ist gefordert

In schwindelerregender Höhe angekommen, sehen Yannic und Sovjen die vermeintlich verletzte Frau. Adrenalin schießt durch ihre Adern, als sie die Rettung in die Wege leiten. "Verletzung am Kopf. Können Sie sich bewegen ?", ruft Yannic Hölter der Frau zu, während er sich um die Sicherung kümmert. Die Frau hat ein schlimme Kopfverletzung und kann sich nicht bewegen, weil ihre extrem schwindelig ist. Sie spielt ihre Rolle so gut, dass alle vergessen, in einer Übung zu sein. Der Fokus liegt allein auf der Rettung der Frau. " Das ist, wofür wir trainiert haben ", sagt er und ist fest entschlossen, die Frau sicher zu bergen.

Erfolgreiche Übung

Die Frau wird in die Rettungstrage gelegt und ganz vorsichtig Zentimeter für Zentimeter aus 20 Metern Höhe abgeseilt. Nach nur knapp 30 Minuten ist das Übungs-Unfallopfer sicher bei den medizinischen Rettungskräften angekommen. Erleichterung und Freude bei den jungen Rettern.

" Das ist, was den Beruf ausmacht. Genau darum machen wir das: Menschen zu retten. Wir sind froh , dass es so reibungslos lief ", sagt Yannic Hölter mit einem breiten Lächeln.

Höhenrettung auf über 20 Meter

Die Übung hat allen nicht nur Vertrauen und Sicherheit in ihre Fähigkeiten gegeben, sondern auch gezeigt, dass sie als Team Großes bewirken können.

Die Werkfeuerwehren von Thyssen-Krupp in Duisburg, Dortmund und Bochum bieten ihren Auszubildenden eine umfassende Ausbildung, die sie zu mutigen und kompetenten Höhenrettern macht. Insgesamt 259 Menschen arbeiten hier. Die 21 Männer und Frauen in der jetzigen Ausbildung sind die Hoffnungsträger von morgen.

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR-Fernsehen in der Lokalzeit Duisburg.