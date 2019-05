Duisburger Polizeipräsidentin reagiert auf rechten Aufkleber

Am Mittwoch (01.05.2019) haben Aktivisten einer linken Gruppierung in Duisburg einen Sticker der Identitären Bewegung in einem Polizeiauto fotografiert. Nun wird geprüft, wie der Aufkleber in den Einsatzwagen gelangen konnte. Wer den Sticker an die Sonnenblende geklebt hat, konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei in Duisburg sieht sich Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt.

Kein Platz für Rechte bei der Polizei

Die Duisburger Polizeipräsidentin Elke Bartels ist sich sicher: Rechte Tendenzen bei der Polizei in Duisburg gibt es nicht. " Wenn der Sticker von jemandem aus meiner Hundertschaft hinter die Innenseite der Sonnenblende aufgeklebt worden ist, dann war das eine gewisse Unbedarftheit, die natürlich nicht sein darf ."

Bei einem Treffen mit den Beamten sprach die Polizeipräsidentin das Thema Rechtsextremissmus nochmal an: " Aber es sind junge Leute zwischen 21 und 24 Jahren. Und da kann es mal sein, dass einer einen Sticker, den er irgendwo findet, mitnimmt und da drauf klatscht ", so Elke Bartels.

Durchsuchungen bleiben ergebnislos

Die Gemeinschaftsräumlichkeiten, Umkleidekabinen sowie die 52 Gruppenwagen der Duisburger Hundertschaft wurden am Donnerstag (02.05.2019) nach verdächtigen Aufklebern und Flyern durchsucht. Ähnliche Fundstücke wie der Aufkleber vom 1. Mai gab es offenbar nicht. Die Polizei nimmt den Vorfall jedoch ernst. Die Ermittlungen in der Sache dauern noch an.

" Die Kollegen sind alle sehr betroffen ", so Harald Jurkovic von der Gewerkschaft der Polizei. " Sie versuchen in jedem Einsatz ihr Bestes zu geben. Das haben sie übrigens auch am 1. Mai gemacht ."

Stand: 03.05.2019, 21:01