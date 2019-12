„Ich bedanke mich “, sagt Marco, und beißt in ein Stück Pizza, „ die haben ein Herz für uns “. Für ein leckeres Weihnachtsessen wie die dick belegte Pizza hat Marco selber kein Geld. So wie er sitzen am Sonntag (22.12.2019) Dutzende Menschen auf den Bänken vor dem Pizza-Imbisswagen an einem Platz in der Nähe des Duisburger Hauptbahnhofs. Einige sind obdachlos, andere sind Rentner, die von Altersarmut betroffen sind. Alle verbindet, dass sie bedürftig sind, viele gehen regelmäßig zur Tafel.

Verkehrsgesellschaft holt Obdachlose ab

Die Idee für das ungewöhnliche Weihnachtsessen hatte der Pizzabäcker Nejat Morkan vor zwei Jahren zum ersten Mal. Es gibt nicht nur Pizza, sondern auch Pasta und Getränke. Morkan hat außerdem Spendengelder gesammelt und davon kleine Geschenke für seine Gäste gekauft. Vor dem Essen hat die Duisburger Verkehrsgesellschaft die Obdachlosen mit einem Bus abgeholt, zum Beispiel in Parkanlagen.

Außerdem ist ein Freund des Pizzabäckers mit seinem Auto in der Stadt unterwegs und verteilt Pizzen an Obdachlose und andere Bedürftige. Ein Pizzataxi nur für Obdachlose sozusagen. „Für die Leute, die sich nicht trauen, hierhin zu kommen, die werden dann in Parks oder in der Stadt angefahren “.

Rund 180 Besucher

An der Pizzabude ist am späten Sonntagnachmittag die Stimmung gut. Ein DJ spielt Après-Ski-Songs, es wird gelacht, manche tanzen. Für die Gäste ist es eine der wenigen Möglichkeiten im Jahr, in lockerer Atmosphäre zusammen zu feiern.