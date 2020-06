In einem offenen Brief haben sich Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen der Duisburger Grundschulen an NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer gewandt. Sie sind äußerst besorgt, dass ein Normalbetrieb an den Grundschulen ab dem 15.06.2020 stattfinden soll.

Unterzeichner kritisieren Entscheidung

Gerade einmal vier Wochen sei es her, dass der Unterricht an den Grundschulen in einem rollierenden System wieder aufgenommen wurde. Kernpunkt war das individuelle Abstandsgebot von 1,5 m, das den Unterricht nur mit maximal der Hälfte der Kinder einer Klasse ermöglichte.

Eine Schulklasse während des Unterrichts.

Die Aussage des Ministerium für Schule und Bildung (MSB) im Mai war: " Alle Schulen sollen, auch im Interesse der Eltern, einen transparenten und verbindlichen Plan erarbeiten, aus dem ersichtlich wird, an welchen Tagen die verschiedenen Lerngruppen bis zu den Sommerferien Präsenzunterricht haben. “ Dies wurde an allen Duisburger Grundschulen mit viel Aufwand und Engagement umgesetzt.

Abstandsregeln könnten zum Problem werden

Coronavirus - Schulbeginn