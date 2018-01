Duisburg Ruhrort: Ein Park für die Mercatorinsel

Die Spitze der Mercatorinsel in Duisburg Ruhrort wird ab Montag (15.01.2018) zur Grünfläche für die Öffentlichkeit umgestaltet. " Eine in der Vergangenheit nicht zugängliche Industriefläche wird als Erholungsgebiet erschlossen ", so Reiner Leuchter, Landschaftsarchitekt und Planer zur Neugestaltung der Mercatorinsel. " Der industrielle Charakter der Fläche bleibt beim Umbau erhalten. Die noch vorhandenen Schotter- und Erzreste auf der Fläche wurden in die Planung und in die Landschaftsarchitektur mit einbezogen."

Mercatorinsel wird Erholungsgebiet

Duisburg Ruhrort: Neugestaltung der Mercatorinsel beginnt

Gepflasterte Flächen werden mit Bänken und Papierkörben ausgestattet. Dort soll man verweilen und den Rheinblick genießen können. Um die Besucher vor Stürzen zu schützen, soll ein Geländer zu den angrenzenden Gewässern hin gebaut werden. Eine rund 2,5 Hektar große Fläche auf der Insel wird als Naturlandschaft erschlossen.