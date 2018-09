Duisburger Projekt gewinnt Deutschen Nachbarschaftspreis

Das Stadtteilprojekt "Tausche Bildung für Wohnen" aus Duisburg-Marxloh hat bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises am Mittwoch (05.09.2018) in Berlin den ersten Platz belegt. Die Initiative erhält dafür 10.000 Euro Preisgeld. In dem Projekt versuchen junge Erwachsene Kinder in ihrer sozialen und schulischen Entwicklung zu unterstützen.

Jury: Projekt als bundesweites Vorbild

Die Jury lobte das Marxloher Projekt als Modell, das bundesweit Schule machen sollte.

Die Jury lobte das Marxloher Projekt als Modell, das bundesweit Schule machen sollte. So genannte Bildungspaten, zum Beispiel Studenten oder Azubis, ziehen für mindestens ein Jahr nach Marxloh und können dort mietfrei leben. Damit werde dem Wohnungsleerstand vorgebeugt. Im Gegenzug helfen sie benachteiligten Kindern bei Hausaufgaben, geben Nachhilfe oder gestalten mit ihnen zusammen die Freizeit. Jeder Pate kümmert sich um bis zu acht Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Initiative will expandieren

Die Initiative wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

Die im Jahr 2012 gegründete Initiative der Sozialunternehmerin Christine Bleks und des gebürtigen Marxlohers Mustafa Tazeoglu wurde bereits mehrfach geehrt, unter anderem mit dem Duisburger Integrationspreis und als "Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen". Das Projekt finanziert sich vor allem aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung. Ende nächsten Jahres will "Tausche Bildung für Wohnen" auch in Gelsenkirchen an den Start gehen.