Im Fall Marvin K. ist der 44-jährige Tatverdächtige bereits im Jahr 2018 wegen des Besitzes von Kinderpornografischem Material verurteilt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Bochum am Montag (23.12.2019) mit.

Freiheitsstrafe auf Bewährung erhalten

Der verhaftete Tatverdächtige habe damals eine Freiheitsstrafe auf Bewährung erhalten, sagte Oberstaatsanwalt Christian Kuhnert. Ob der Junge sich zum Zeitpunkt der Verhandlung und des Urteils gegen den 44-Jährigen schon in dessen Wohnung befand, ist unklar.