Eine lebloser Mensch ist am Freitag (31.07.2020) von Rettungskräften aus dem Rhein geborgen worden. Schon am Donnerstagabend meldete eine Anruferin bei der Polizei, dass sie einen Schwimmer gesehen und ihn dann aus den Augen verloren hatte.

Die Suche endete am Abend ohne Ergebnis. Ob es sich um dieselbe Person handelt, die bereits im Rhein gesucht wurde, ist unklar. An beiden Tagen waren jeweils rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der DLRG und des Rettungsdienstes beteiligt. Am Freitagvormittag hatte die Leitstelle der Feuerwehr Duisburg die Meldung erreicht, dass eine Person im Rhein in Höhe Homberg gesichtet wurde.

Baden im Rhein kann tödlich sein

Die Feuerwehr weist nochmals eindringlich darauf hin, dass das Schwimmen im Rhein lebensgefährlich ist. Strömung, Strudel und Schifffahrt stellen unkalkulierbare Risiken dar. Schon das Betreten flacher Rheinabschnitte, zum Beispiel im Buhnenbereich, ist gefährlich. Selbst in geringer Wassertiefe können Menschen und Tiere von der Strömung oder des Sogs der Schiffe mitgerissen werden.

Stand: 31.07.2020, 11:31