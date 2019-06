Im Spiel gegen den Büdericher SV kämpfte der TuS Asterlagen am Samstag um den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A. Doch dieses Ziel ging am Ende gänzlich unter, denn Spieler von Asterlagen gingen auf die Schiedsrichter los.

Ein Spieler soll knapp zehn Minuten vor Ende der Partie in Duisburg einem der Schiedsrichter ins Gesicht geschlagen haben.