In den Niederrhein-Thermen Mattlerbusch in Duisburg-Röttgersbach hat es in der Nacht zu Montag (17.06.2019) gebrannt. Das Feuer breitete sich am späten Sonntagabend aus. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten waren am Montagmorgen noch in vollem Gange. " Aktuell gibt es nur noch letzte Nachlöscharbeiten ", teilt die Feuerwehr Duisburg mit.

Blocksauna stand in Flammen

Eine Blocksauna im Außenbereich stand in Flammen und ein angrenzender hoher Zaun. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich das Feuer auf das Hauptgebäude ausbreitete. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

Stand: 17.06.2019, 09:02