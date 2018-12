Markus Küpper ist 50 Prozent schwerbehindert und seit vier Jahren in der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung ( WfbM ) beschäftigt. Er arbeitet 40 Stunden in der Woche in der Gartenpflege und bekommt am Monatsende dafür mit Zulagen 230 Euro. Markus Küpper findet das " zu wenig im Vergleich zu dem üppigen Gehalt der inzwischen entlassenen Geschäftsführerin Roselyne Rogg. "

Die verdiente mit ca. 370.000 Euro Jahresgehalt zuletzt mehr als die Bundeskanzlerin. " Ich wünsche mir, dass behinderte Menschen nicht unterbezahlt werden. Wir sind genauso viel Wert wie alle anderen ", so Markus Küpper.