Seit acht Monaten arbeiten zwei Staatsanwälte mitten in Duisburg - Marxloh, wo die Probleme mutmaßlich am auffälligsten sind. Bei Razzien sind sie dabei. Sie sind vor Ort statt nur Akten am Schreibtisch zu wälzen.



Sie sind dort, wo sich nach Ansicht von NRW-Justizminister Peter Biesenbach ( CDU ) eine " Parallelgesellschaft " mit kriminellen Clans gebildet hat. Am Donnerstag (07.02.2019) stellte der Minister eine erste Bilanz der Sonderermittler vor.

260 Ermittlungsverfahren in acht Monaten

Seit Juni 2018 seien durch das Modellprojekt knapp 260 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Dazu gehören u.a.:



111 Verfahren wegen allgemeiner Straftaten (Verstöße gegen das Waffengesetz, Raubdelikte, Urkundenfälschung)

39 Verfahren wegen Drogendelikten

31 Verfahren wegen Betrug und Untreue

30 Verfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung

27 Verfahren wegen Diebstahl und Unterschlagung

Es wurden 19 Haftbefehle erlassen.

Marihuana-Plantage im Keller

Zu den größten Erfolgen gehört das Aufdecken einer Mariuhana-Plantage in Kellerräumen in Duisburg-Hamborn mit 1.275 Pflanzen. Es seien dabei Vermögenswerte von 622.000 Euro sowie Schusswaffen nebst Munition sichergestellt worden.