Polizei Duisburg: Noch kein Obduktionsbericht aus Polen

Auch der Obduktionsbericht aus Polen sei noch nicht eingetroffen, sagte ein Sprecher der Polizei Duisburg am Freitag (07.12.2018). Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um zwei unabhängige Todesfälle handelt, werden weiterhin Altkleiderbehälter in Duisburg mit Leichenspürhunden abgesucht.

Mitte November 2018 wurde in einer Altkleidersortieranlage in Kielce, in Polen, die Leiche eines neugeborenen Mädchens entdeckt. Der Transport kam aus Duisburg, deshalb vermuten die Ermittler, dass das Baby in einen Container in Duisburg gelegt wurde.

Stand: 07.12.2018, 15:52