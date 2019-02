Passanten war im Sommer 2018 ein Kinderwagen aufgefallen, der lange Zeit in der prallen Sonne stand. Die Eltern sollen sich zwischenzeitlich an einem Gewässer in der Nähe abgekühlt haben. Die herbeigerufene Polizei ermahnte die beiden.

Kinderwagen in Gebüsch gestoßen

Kurz darauf sollen sich die 18- und 20-Jährigen gestritten haben. Der Mutter wird vorgeworfen, den Kinderwagen mit dem Säugling dann auch noch in ein Gebüsch geschubst zu haben. Weil das ungeschützte Baby in der Hitze vermutlich Schmerzen hatte, musste sich das Paar vor dem Duisburger Amtsgericht unter anderem auch wegen Körperverletzung verantworten.

Das Sorgerecht für das Kind wurde den beiden bereits entzogen.

Stand: 14.02.2019, 05:39