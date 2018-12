Im Fall der zwei toten Babys, die wenige Tage nacheinander in Polen beziehungsweise in Duisburg gefunden wurden, steht seit Freitag (21.12.2018) fest: Es sind keine Zwillingschwestern. Das ist das Ergebnis der Obduktion und der nachfolgenden Untersuchung beim Landeskriminalamt des am Donnerstag aus Polen eingetroffenen kleinen Mädchens.