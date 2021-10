Drogenrazzia: Festnahmen in Gelsenkirchen und Duisburg

Mit Kettensägen haben die Sondereinheiten sich in den frühen Morgenstunden zum Teil Zugang in Gebäude verschafft. In 11 NRW-Städten gab es Durchsuchungen - darunter in Duisburg und Gelsenkirchen. Es geht um Drogenanbau und Handel im großen Stil.

Marihuana-Plantagen entdeckt

Vor Ort entdeckten die Ermittler dann auch, wie im Vorfeld vermutet, mehrere Mariuhana-Plantagen. Bei der Razzia, die die Polizei in Hagen geleitet hat, gab es zwei Festnahmen in Duisburg und eine in Gelsenkirchen.

Französische Ermittler beteiligt

Die Beamten waren durch verschlüsselte Chats auf die mutmaßlichen Drogenhändler aufmerksam geworden. Die hatten sie durch eine Aktion von französischen Ermittlern bekommen.