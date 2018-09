Eine neue Zentrale für Blutkonserven wird am Freitag (28.09.2018) beim DRK -West in Hagen eröffnet. Es wird die größte und modernste Einrichtung dieser Art in Europa, sagt das Rote Kreuz.

Täglich können bis zu 4000 Blutkonserven in Hagen hergestellt werden. Und bei besonders hohem Bedarf auch noch mehr, sagt das DRK .

Bessere Qualität

Alle Blutspenden aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden nach Hagen gebracht, kontrolliert und verarbeitet. Das DRK verspricht sich dadurch eine einheitliche und damit noch bessere Qualität der Blutkonserven.