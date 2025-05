Am Sonntagvormittag hängen über Dorsten die Regenwolken. Mit dem Wetter haben die Sportlerinnen und Sportler leider Pech gehabt, viele kommen klitschnass ins Ziel. Die Stimmung an der Strecke, im Start- und Zielbereich ist trotzdem gut. Vor allem die Kinder freuen sich über die Medaillen, die sie im Ziel um den Hals gehängt bekommen.

Die drei Veranstalter des Brustkrebslaufs: Andreas Schilasky, Khadijeh Mohri und ihr Mann Ali Abdali (von links).

Beim Dorstener Sponsorenlauf steht der sportliche Erfolg eher im Hintergrund. Wichtiger ist, dass viel Geld für die Brustkrebshilfe in der Stadt zusammenkommt. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit mehr als 50.000 Euro. "Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie toll das ist" , sagt Mitveranstalterin Khadijeh Mohri. "Das zeigt, wie stark die Gemeinschaft hier ist. Das war unser Ziel: Menschen zusammenbringen und das Thema in den Vordergrund stellen."

Mitveranstalterin war selbst an Brustkrebs erkrankt

Khadijeh Mohri war vor dreieinhalb Jahren selbst an Brustkrebs erkrankt, mittlerweile ist sie krebsfrei. Damals ist sie auf die Idee gekommen, auch in Dorsten einen Sponsorenlauf gegen Brustkrebs an den Start zu bringen. Also hat sie zusammen mit ihrem Mann und Fitnesstrainer Andreas Schilasky nach Sponsoren und Unterstützern gesucht, Kontakte geknüpft und 2023 die erste Auflage des Brustkrebslaufs organisiert.

Brustkrebslauf in Dorsten beliebt

Im Bürgerpark präsentiert eine Perückenmacherin einige ihrer Modelle.