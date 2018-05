13-Jähriger in Gelsenkirchen von Güterzug überrollt

Am Dienstagabend (22.05.2018) ist ein 13-Jähriger aus Gelsenkirchen von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei starb der Junge noch an der Unfallstelle. Zeugen berichten, dass er mit zwei Freunden an der Haltestelle Gelsenkirchen-Zoo vor dem heranfahrenden Zug über die Gleise gelaufen ist.