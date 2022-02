Zwei Brände im Ruhrgebiet: Opfer springen aus Fenster

Stand: 07.02.2022, 06:33 Uhr

Zu gleich zwei dramatischen Bränden ist die Feuerwehr in Gelsenkirchen und in Mülheim am Wochenende ausgerückt. In der Nacht zu Montag geriet ein Einfamilienhaus in Mülheim in Brand, eine ältere Frau sprang aus dem Fenster. In Gelsenkirchen sprang am Sonntag ein Mann in seiner Verzweiflung sogar aus dem zweiten Stock.