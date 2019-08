Es ist also keine Überraschung, dass Dortmund nun auch Standort für ein ganz besonderes Forschungsprojekt ist: Im Rahmen ihrer Doktorarbeit entwickelt Zoo-Tierärztin Johanna Steinecker eine neue, gesündere Futtermischung für die Tiere.

" Schmeckt wie Hühnchenfleisch mit Sand gemischt "

Seit mehr als einem Jahr arbeitet Steinecker schon an der optimalen Rezeptur. Um genau bestimmen zu können, wieviele Proteine, Kohlenhydrate und Fette die Tiere in ihrem Futter brauchen, hat sie die Tiere regelmäßig gewogen, ihnen Blut abgenommen, ihren Kot eingesammelt und alle Daten ausgewertet.

Tierärztin Johanna Steinecker rührt durch das neue Ameisenbär-Futter.

Die Begeisterung der Tiere fällt unterschiedlich aus. " Die Tiere, die über Jahre das alte Futter, das etwas zu nahrhaft war, gefressen haben, sind da ein bisschen mäkelig. Die Tiere, die ein bisschen jünger sind und einfach gar kein anderes Futter kennen, fressen das Futter aber mit großer Begeisterung ", sagt Johanna Steinecker. Sie hat das Futter auch selbst probiert und sagt: " Für einen Menschen schmeckt es wie Hühnchenfleisch mit Sand gemischt ."

Futter soll zum Standard in Europas Zoos werden

Mit ihrer Doktorarbeit befindet sich Steinecker jetzt auf der Zielgeraden. Demnächst will sie letzte Futter- und Kotproben im Labor auswerten. Außerdem stehen Besuche in anderen Zoos an, in denen ihr Futter ebenfalls getestet wird. In einem Jahr will Steinecker das Forschungsprojekt abschließen.

Ameisenbär-Dame Dolores schmeckt das neue Futter.