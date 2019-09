Dortmunder SPD-OB Sierau tritt nicht wieder an

Der Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich Sierau ( SPD ) kandidiert nicht mehr für eine weitere Amtszeit. Sierau gab am Sonntag (08.09.2019) nach Angaben der Stadt auf einer SPD -Veranstaltung bekannt, dass er im kommenden Jahr nicht mehr bei der Oberbürgermeisterwahl antreten wird.

Kein Politiker solle an seinem Sessel kleben, sagte Sierau auf einem SPD-Fest. Zwei Amtszeiten seien genug. Niemand sei unersetzlich.

Seine Entscheidung will der 63-Jährige an diesem Montag im Dortmunder Rathaus begründen. Sierau war 2009 zum Oberbürgermeister der Ruhrgebiets-Großstadt gewählt worden. Zuvor war er unter anderem im NRW-Verkehrsministerium und als Planungsdezernent in der Dortmunder Stadtverwaltung tätig.

Sierau schlägt SPD-Kandidaten vor

In seiner Rede schlug er den jetzigen Wirtschaftsförderer der Stadt, Thomas Westphal, als neuen SPD-Oberbürgermeister-Kandidaten vor. Westphal soll am Freitag offiziell ernannt werden.

Im kommenden Jahr werden in Nordrhein-Westfalen neue Oberbürgermeister und Kommunalparlamente gewählt.

Stand: 08.09.2019, 17:48